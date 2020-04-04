Кулеба: Попри пандемію динаміка відносин з Казахстаном збережеться

Динаміка відносин з Казахстаном збережеться попри пандемію, досягнуто домовленості ближчим часом провести друге засідання Робочої групи зі збільшення товарообігу між Україною та Казахстаном.

Про це йшлося в телефонній розмові міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби та Республіки Казахстан Мухтара Тлєубєрді, повідомляє МЗС України.

"Дмитро Кулеба наголосив, що, аби не втрачати динаміку взаємодії, необхідно докладати зусиль, щоб розвивати українсько-казахстанський діалог. Його казахстанський колега підтримав такий підхід. Важливим кроком у цьому напрямі стала домовленість про проведення вже ближчим часом другого засідання Робочої групи зі збільшення товарообігу між Україною та Казахстаном у режимі он-лайн конференції", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що після нормалізації епідеміологічної ситуації уповноважені представники обох держав проведуть чергове засідання Міждержавної українсько-казахстанської комісії з економічного співробітництва.

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Глави зовнішньополітичних відомств також домовилися інтенсифікувати співпрацю на рівні міністерств. З цією метою дипломати домовилися про обмін візитами.

За підсумками минулого року загальний обсяг торгівлі між Україною і Казахстаном склав 894,3 млн дол.США і зменшився порівняно з 2018 роком на 29,71 млн дол. США або на 3,2%.

Востаннє міністри закордонних справ України і Казахстану зустрічалися у рамках роботи 73-ї сесії ГА ООН у м. Нью-Йорк 25 вересня 2018 року.