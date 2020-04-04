Кулеба: Тиждень Азії в МЗС - це початок нової регіональної стратегії України

Тиждень Азії в Міністерстві закордонних справ України - це початок нової регіональної стратегії України, направленої на зміцнення позицій нашої країни у посткоронавірусному світі.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє МЗС України.

«Криза, що охопила світ, створює не лише ризики, а й можливості для розвитку. Україна і надалі розвиватиметься як європейська демократія з традиційно міцними трансатлантичними зв’язками. Прагматична, стабільна, багатовимірна дипломатія України в Азії - це ще одна частина нашої стратегії із зміцнення позицій нашої країни у пост-коронавірусному світі» - наголосив Кулеба.

Тиждень Азії в МЗС України добігає кінця. Азійський регіон сьогодні демонструє надпотужний потенціал розвитку як у економічному, так і в політичному вимірі, а окремі держави регіону є впливовими гравцями на світовій арені, зазначають в МЗС.

Нерідко країни Азії виступають законодавцями глобальної політики у сферах фінансів, технологій, багатосторонньої взаємодії у протидії гострим викликам сучасності.

У ході «Тижня Азії» глава МЗС України провів телефонні розмови зі своїми колегами з Китаю, Індонезії, Казахстану, Сінгапуру, Таджикистану, Туркменістану, а також зустрічі з послами Індії, Китаю, Республіки Корея та Японії.

Кулеба обговорив з ними шляхи збереження динаміки двосторонньої торгівлі, нові імпульси для політичного діалогу, активізацію участі та посилення ролі України у трансрегіональних проєктах, зокрема, в рамках китайської ініціативи «Пояс і Шлях», взаємні візити та ефективні механізми міждержавної взаємодії, туризм, культурно-освітні обміни та відновлення прямого авіасполучення.

Азійський ринок має шалений потенціал споживання українського експорту. Низка українських компаній давно та успішно реалізує інфраструктурні проєкти на теренах Таджикистану і Туркменістану, серйозні грантові проєкти здійснюються у співпраці з Японією, Кореєю і КНР. На особливу увагу заслуговує взаємодія України та Індії у фармацевтичній галузі. Країни Азії є одним з найперспективніших джерел інвестицій до України.

Сукупний товарообіг з країнами Азії у 2019 році склав 23,7 млрд дол. США, а частка КНР як найбільшого торговельного партнера нашої держави у світі становила 11,5% загального товарообігу. З огляду на місткість та темпи розвитку національних азійських економік, а також враховуючи тісні традиційні зв’язки з Україною, Азія сьогодні має опинитися у чіткому фокусі уваги українських виробників та підприємців.

Лейтмотивом спілкування міністра стали також регіональні й глобальні заходи з протидії пандемії COVID-19, передусім, в контексті співпраці щодо захисту українців, які опинилися на території азійських держав, та отримання Україною гуманітарної допомогти, закупівлі необхідного медичного обладнання.

Як повідомлялося, у світі наразі зафіксовано 1 118 562 випадки COVID-19, з них 59 226 летальних, 229 274 людини одужали.

В Україні на ранок 4 квітня підтверджено 1096 випадків коронавірусної хвороби COVID-19З, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки.