Арахамія сказав, коли може зібратися позачергова Рада

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що ще одне позачергове засідання Верховної Ради може відбутися у середу чи четвер.

Про це він сказав в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер", передає кореспондент Укрінформу.

"Я прогнозую, що це може бути середа чи четвер", - зазначив депутат.

При цьому він зауважив, що конкретно сказати, коли відбудеться засідання, поки ще не може.

"Нам усе одно треба приймати бюджет у новому вигляді. І в нас напрацьовується інший пакет (вже, третій, здається) - щодо боротьби з коронавірусом, де ми хочемо запровадити кількість пільг для бізнесу. Для медицини ми вже зробили досить багато, але для економіки ми ще не працювали так, як треба. І ми зараз напрацьовуємо разом зі всіма фракціями спільне бачення цих пільг, які ми можемо надати бізнесу, які джерела фінансування і таке інше", - розповів Арахамія.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня направила на повторне перше читання проєкт змін до держбюджету на 2020 рік, якими пропонувалося скоротити дохідну частину на 122,9 млрд грн, а видаткову - збільшити на 79,2 млрд грн.

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 1 квітня висловив упевненість у тому, що Верховна Рада підтримає зміни до держбюджету найближчим часом.