Арахамія сказав, коли може зібратися позачергова Рада

Арахамія сказав, коли може зібратися позачергова Рада

Укрінформ
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що ще одне позачергове засідання Верховної Ради може відбутися у середу чи четвер.

Про це він сказав в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер", передає кореспондент Укрінформу.

"Я прогнозую, що це може бути середа чи четвер", - зазначив депутат.

При цьому він зауважив, що конкретно сказати, коли відбудеться засідання, поки ще не може.

"Нам усе одно треба приймати бюджет у новому вигляді. І в нас напрацьовується інший пакет (вже, третій, здається) - щодо боротьби з коронавірусом, де ми хочемо запровадити кількість пільг для бізнесу. Для медицини ми вже зробили досить багато, але для економіки ми ще не працювали так, як треба. І ми зараз напрацьовуємо разом зі всіма фракціями спільне бачення цих пільг, які ми можемо надати бізнесу, які джерела фінансування і таке інше", - розповів Арахамія.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня направила на повторне перше читання проєкт змін до держбюджету на 2020 рік, якими пропонувалося скоротити дохідну частину на 122,9 млрд грн, а видаткову - збільшити на 79,2 млрд грн.

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 1 квітня висловив упевненість у тому, що Верховна Рада підтримає зміни до держбюджету найближчим часом.

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