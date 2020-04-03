Порошенко закликає ЄС дати відсіч спробам Росії використати пандемію для зняття санкцій
Про це написав лідер партії «Європейська солідарність», п'ятий президент України Петро Порошенко у листі-відповіді президенту Європейської народної партії Дональду Туску, повідомили у пресслужбі «Євросолідарності».
Порошенко зазначив, що високо цінує незмінну підтримку з боку ЄС територіальної цілісності та суверенітету України. Він наголосив на важливості активізації спільних дій з протидії російській пропаганді та дезінформації.
Порошенко висловив переконання, що Європейський Союз та Україна мають скоординувати зусилля у подоланні наслідків епідемії.
За словами п’ятого президента України, він поділяє стурбованість очільників Євросоюзу щодо значних негативних ризиків, які несе епідемія коронавірусу для здоров’я та добробуту громадян, національних економік і об’єднаної Європи загалом.
Порошенко наголосив, що «нинішня криза – це наш глобальний виклик, який ми можемо здолати лише спільними скоординованими зусиллями – через поглиблення співпраці, обмін даними про вірус та кращими практиками протидії епідемії».
«ЄС може розраховувати на всіляку підтримку з боку України у спільній боротьбі з вірусом та його наслідками, в тому числі через залучення українських потужностей для виробництва вакцини, коли вона буде винайдена», – зазначив Порошенко.
Голова «Європейської солідарності» наголосив, що як лідер опозиції закликає всі українські політичні сили об’єднатись заради протидії коронавірусу та його негативним соціально-економічним наслідкам.
Також Порошенко подякував Євросоюзу за своєчасну допомогу Україні у мінімізації наслідків епідемії для української економіки та системи охорони здоров’я.
«Криза в жодному випадку не повинна підірвати ані основоположні засади ЄС – спільний ринок, Шенгенську зону, спільні демократичні цінності, ані здобутки у відносинах між Україною та ЄС – Угоду про асоціацію, економічну інтеграцію, безвізовий режим», – наголосив Порошенко.
Як повідомлялося, у світі, за даними Worldоmeters, зафіксовано вже 1 041 119 випадків коронавірусу. Одужали 222 332 людей, померли - 55,203
В Україні станом на ранок 3 квітня було 942 лабораторно підтверджених випадки COVID -19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало.
Фото: пресслужба "Євросолідарності"