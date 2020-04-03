Порошенко закликає ЄС дати відсіч спробам Росії використати пандемію для зняття санкцій

Європейський Союз має дати рішучу відсіч намаганням Російської Федерації під прикриттям пандемії коронавірусу зняти санкції за агресію проти України.

Про це написав лідер партії «Європейська солідарність», п'ятий президент України Петро Порошенко у листі-відповіді президенту Європейської народної партії Дональду Туску, повідомили у пресслужбі «Євросолідарності».

Порошенко зазначив, що високо цінує незмінну підтримку з боку ЄС територіальної цілісності та суверенітету України. Він наголосив на важливості активізації спільних дій з протидії російській пропаганді та дезінформації.

Порошенко висловив переконання, що Європейський Союз та Україна мають скоординувати зусилля у подоланні наслідків епідемії.

За словами п’ятого президента України, він поділяє стурбованість очільників Євросоюзу щодо значних негативних ризиків, які несе епідемія коронавірусу для здоров’я та добробуту громадян, національних економік і об’єднаної Європи загалом.

Порошенко наголосив, що «нинішня криза – це наш глобальний виклик, який ми можемо здолати лише спільними скоординованими зусиллями – через поглиблення співпраці, обмін даними про вірус та кращими практиками протидії епідемії».

«ЄС може розраховувати на всіляку підтримку з боку України у спільній боротьбі з вірусом та його наслідками, в тому числі через залучення українських потужностей для виробництва вакцини, коли вона буде винайдена», – зазначив Порошенко.

Голова «Європейської солідарності» наголосив, що як лідер опозиції закликає всі українські політичні сили об’єднатись заради протидії коронавірусу та його негативним соціально-економічним наслідкам.

Також Порошенко подякував Євросоюзу за своєчасну допомогу Україні у мінімізації наслідків епідемії для української економіки та системи охорони здоров’я.

«Криза в жодному випадку не повинна підірвати ані основоположні засади ЄС – спільний ринок, Шенгенську зону, спільні демократичні цінності, ані здобутки у відносинах між Україною та ЄС – Угоду про асоціацію, економічну інтеграцію, безвізовий режим», – наголосив Порошенко.

Як повідомлялося, у світі, за даними Worldоmeters, зафіксовано вже 1 041 119 випадків коронавірусу. Одужали 222 332 людей, померли - 55,203

В Україні станом на ранок 3 квітня було 942 лабораторно підтверджених випадки COVID -19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало.

Фото: пресслужба "Євросолідарності"