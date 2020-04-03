Корнієнко не виключає позачергової «бюджетної» Ради наступного тижня

Позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення змін до держбюджету може відбутися наступного тижня.

Про це сказав голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час стріму Громадянської мережі ОПОРА у Facebook.

"… ситуацію з бюджетом, яку ми будемо розуміти, знов-таки, у наступний вівторок, коли пройде комітет, і, можливо, буде позачергове на наступному тижні, пов'язане вже з прийняттям бюджету", - зазначив Корнієнко, коментуючи питання фінансування місцевих виборів.

Він нагадав, що в період карантину Верховна Рада працює у комітетському режимі, а позачергові засідання парламенту збираються, коли є пакет законопроєктів, пов'язаних з ситуацією навколо коронавірусу.

"Верховна Рада – один з чемпіонів по відсотковому відношенню захворілих на коронавірус до загальної кількості депутатів… І дуже багато людей автоматично потрапляють на самоізоляцію, які спілкувалися з цим депутатом, знаходилися навколо нього і так далі. Ми не знаємо, чим закінчиться минуле позачергове, яке було в понеділок, тому що там, можливо, хтось теж був з цією інфекцією і навколо нього багато було людей, ми там багато часу разом провели – більше 12 годин. Тому чекаємо зараз, самообсервуємося", - сказав Корнієнко.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня направила зміни до держбюджету на 2020 рік, якими пропонувалося скоротити дохідну частину на 122,9 млрд грн, а видаткову - збільшити на 79,2 млрд грн, на повторне перше читання.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 1 квітня висловив упевненість у тому, що Верховна Рада підтримає зміни до держбюджету найближчим часом.