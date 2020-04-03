Корнієнко не виключає позачергової «бюджетної» Ради наступного тижня
Про це сказав голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час стріму Громадянської мережі ОПОРА у Facebook.
"… ситуацію з бюджетом, яку ми будемо розуміти, знов-таки, у наступний вівторок, коли пройде комітет, і, можливо, буде позачергове на наступному тижні, пов'язане вже з прийняттям бюджету", - зазначив Корнієнко, коментуючи питання фінансування місцевих виборів.
Він нагадав, що в період карантину Верховна Рада працює у комітетському режимі, а позачергові засідання парламенту збираються, коли є пакет законопроєктів, пов'язаних з ситуацією навколо коронавірусу.
"Верховна Рада – один з чемпіонів по відсотковому відношенню захворілих на коронавірус до загальної кількості депутатів… І дуже багато людей автоматично потрапляють на самоізоляцію, які спілкувалися з цим депутатом, знаходилися навколо нього і так далі. Ми не знаємо, чим закінчиться минуле позачергове, яке було в понеділок, тому що там, можливо, хтось теж був з цією інфекцією і навколо нього багато було людей, ми там багато часу разом провели – більше 12 годин. Тому чекаємо зараз, самообсервуємося", - сказав Корнієнко.
Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня направила зміни до держбюджету на 2020 рік, якими пропонувалося скоротити дохідну частину на 122,9 млрд грн, а видаткову - збільшити на 79,2 млрд грн, на повторне перше читання.
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 1 квітня висловив упевненість у тому, що Верховна Рада підтримає зміни до держбюджету найближчим часом.