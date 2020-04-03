Місцеві вибори поки ніхто не скасовував, Рада шукатиме гроші – Корнієнко

Наразі немає передумов, щоб місцеві вибори, які заплановані на жовтень, не відбулися.

На цьому акцентував перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час стріму Громадянської мережі ОПОРА у Facebook.

"Станом на зараз ... немає жодних передумов, щоб виборів не було. Ми розуміємо, що на відміну від решти країн, які переносять (вибори, - ред.), у нас поки що вибори мають бути призначені на жовтень. І, відповідно, зараз навіть за якимись апокаліптичними прогнозами, пік епідемії ... точно далі червня-липня не має продовжуватися. Тому говорити, що вибори, які в жовтні, треба відміняти у квітні – це історія не дуже справедлива", - зазначив Корнієнко.

Він зауважив, що є питання, в якому форматі будуть проводитися місцеві вибори. "Інше питання – як саме вони будуть проводитися і в якому форматі. Тут є кілька факторів... якщо немає грошей на вибори, то вони будуть проходити якимось певним чином. Вони не можуть не проходити через те, що немає грошей", - зауважив Корнієнко.

Депутат додав, що в рамках обговорення змін до бюджету розглядається можливість закласти в бюджет мінімум коштів, який дозволить провести вибори. "Ми зараз працюємо також з бюджетним комітетом, щоб спробувати все-таки закласти той мінімум, який, на нашу думку з Центральною виборчою комісією… дозволить все-таки вибори провести", - зазначив Корнієнко.

Він додав, що є бачення, як одноразово запропонувати певні зміни до порядку фінансування виборів - до тих статей, які фінансуються за рахунок держави. "Зараз ми шукаємо той оптимум, який дозволить ...зекономити гроші для стабілізаційного фонду, для боротьби з наслідками коронавірусу і з самим коронавірусом, але при цьому щоб виборчий процес відбувався відповідно до закону і до світових стандартів… Це не буде прийматися якось там закулісно, кулуарно, воно буде проговорюватися обов'язково", - сказав Корнієнко.

За його словами, він очікує, що наступного тижня всередині парламенту буде досягнуто компромісу щодо цього.

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Як відомо, законом "Про Державний бюджет України на 2020 рік" Центральній виборчій комісії встановлено бюджетні призначення за бюджетною програмою 6741020 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" у сумі 2 мільярди 154 мільйони 988 тисяч гривень для підготовки та проведення чергових місцевих виборів у 2020 році.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія занепокоєна запланованим зменшенням з 2 млрд 154 млн гривень до 1 млрд гривень видатків для проведення місцевих виборів у жовтні цього року.