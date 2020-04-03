Місцеві вибори поки ніхто не скасовував, Рада шукатиме гроші – Корнієнко
На цьому акцентував перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час стріму Громадянської мережі ОПОРА у Facebook.
"Станом на зараз ... немає жодних передумов, щоб виборів не було. Ми розуміємо, що на відміну від решти країн, які переносять (вибори, - ред.), у нас поки що вибори мають бути призначені на жовтень. І, відповідно, зараз навіть за якимись апокаліптичними прогнозами, пік епідемії ... точно далі червня-липня не має продовжуватися. Тому говорити, що вибори, які в жовтні, треба відміняти у квітні – це історія не дуже справедлива", - зазначив Корнієнко.
Він зауважив, що є питання, в якому форматі будуть проводитися місцеві вибори. "Інше питання – як саме вони будуть проводитися і в якому форматі. Тут є кілька факторів... якщо немає грошей на вибори, то вони будуть проходити якимось певним чином. Вони не можуть не проходити через те, що немає грошей", - зауважив Корнієнко.
Депутат додав, що в рамках обговорення змін до бюджету розглядається можливість закласти в бюджет мінімум коштів, який дозволить провести вибори. "Ми зараз працюємо також з бюджетним комітетом, щоб спробувати все-таки закласти той мінімум, який, на нашу думку з Центральною виборчою комісією… дозволить все-таки вибори провести", - зазначив Корнієнко.
Він додав, що є бачення, як одноразово запропонувати певні зміни до порядку фінансування виборів - до тих статей, які фінансуються за рахунок держави. "Зараз ми шукаємо той оптимум, який дозволить ...зекономити гроші для стабілізаційного фонду, для боротьби з наслідками коронавірусу і з самим коронавірусом, але при цьому щоб виборчий процес відбувався відповідно до закону і до світових стандартів… Це не буде прийматися якось там закулісно, кулуарно, воно буде проговорюватися обов'язково", - сказав Корнієнко.
За його словами, він очікує, що наступного тижня всередині парламенту буде досягнуто компромісу щодо цього.
Як відомо, законом "Про Державний бюджет України на 2020 рік" Центральній виборчій комісії встановлено бюджетні призначення за бюджетною програмою 6741020 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" у сумі 2 мільярди 154 мільйони 988 тисяч гривень для підготовки та проведення чергових місцевих виборів у 2020 році.
Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія занепокоєна запланованим зменшенням з 2 млрд 154 млн гривень до 1 млрд гривень видатків для проведення місцевих виборів у жовтні цього року.