У Раду внесли законопроєкт про зміни до закону про Конституційний Суд

У Раду внесли законопроєкт про зміни до закону про Конституційний Суд

Укрінформ
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт “Про внесення змін до закону “Про Конституційний Суд України” щодо посилення незалежності та підвищення ефективності функціонування Конституційного Суду України”.

Картка законопроєкту №330 з’явилася на сайті парламенту 3 квітня, повідомляє Укрінформ.

Документ зареєструвала голова парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова від фракції “Слуга народу”.

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Текст проєкту закону наразі відсутній на сайті парламенту. Зазначається, що він переданий на розгляд керівництву ВР.

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