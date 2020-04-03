Маніпуляції Росії в ООН лише шкодять протидії пандемії коронавірусу — МЗС

Україна вітає ухвалення Генеральною асамблеєю ООН резолюції глобальної солідарності для боротьби з COVID-19 та як співавтор висловлює вдячність Ліхтенштейну, Норвегії, Швейцарії, Гані, Індонезії, Сінгапуру за ініціативу із внесення проєкту рішення та його підтримку.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Водночас у МЗС звернули увагу на те, що в умовах глобальної кризи, коли світу особливо потрібна єдність, РФ вирішила скористатися ситуацією для просування власних вузькополітичних інтересів з метою скасування обмежувальних заходів, запроваджених у відповідь на вчинення нею найтяжчого міжнародного злочину - збройної агресії

У зовнішньополітичному відомстві також підкреслили, що Росія зухвало ігнорує заклик генерального секретаря ООН до глобального перемир’я, продовжуючи збройні провокації та блокуючи доступ міжнародних організацій до окупованих територій України на тлі поширення COVID-19.

"Україна виступає проти намагань Російської Федерації скористатися скрутною гуманітарною ситуацією для уникнення міжнародно-правової відповідальності. Ці маніпуляції лише шкодять важливій роботі, яку здійснюють Генеральний секретар ООН та Організація Об'єднаних Націй у зміцненні співробітництва між державами у боротьбі проти COVID-19 та мінімізації його наслідків", - підкреслили в МЗС.

Насамкінець українські дипломати закликали всі країни продемонструвати єдність у боротьбі з небувалою пандемією.

Як повідомляв Укрінформ, Україна заблокувала в ООН проєкт російської резолюції, який під виглядом "декларації про солідарність" у протидії Covid-19 містив вимогу про скасування міжнародних санкцій.