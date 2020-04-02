Програма Кабміну: інтеграція до НАТО зміцнить обороноздатність України

Кабінет міністрів підтверджує незмінний курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

Як повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Тelegram, про це йдеться у програмі діяльності уряду, яку в четвер затвердив Кабмін.

«Уряд підтверджує незмінний курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію України. Плануємо реалізувати принципи економічного, правового, соціального розвитку, що передбачні в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Інтеграція до НАТО зміцнить обороноздатність України», - зазначається у документі.

Як повідомлялося, Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів затвердив програму своєї діяльності та найближчим часом внесе її на розгляд парламенту.

Глава уряду пообіцяв оприлюднити програму найближчим часом.