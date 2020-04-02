Україна і Туркменістан поглиблюватимуть політичні та економічні відносини

Туркменістан є важливим партнером України у регіоні Центральної Азії.

На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у ході телефонної бесіди із заступником голови Кабінету міністрів, міністром закордонних справ Туркменістану Рашидом Мередовим, повідомляє пресслужба МЗС.

«Україна і Туркменістан поглиблюватимуть політичні й економічні відносини... Співрозмовники відзначили важливість інтенсивного політичного діалогу на високому та найвищому рівнях. Окремий наголос зробили на питаннях торгівлі та розширення географії бізнес-проєктів на взаємовигідних для країн умовах», - йдеться у повідомленні.

Глава МЗС України наголосив на необхідності активної співпраці між зовнішньополітичними відомствами двох країн і висловив зацікавленість у проведенні чергового засідання Спільної міжурядової українсько-туркменської комісії з економічного та культурно-гуманітарного співробітництва.

Читайте також: В Туркменістані відбудеться виїзне консульське обслуговування українців

Як зазначає МЗС, товарообіг між країнами у 2019 році становив 137,89 млн дол. США. Експорт товарів - 54,93 млн дол. США. Імпорт товарів в Україну – 82,96 млн дол. США.

Українські компанії ФПГ «Альтком» та БА «Інтербудмонтаж» на території Туркменістану спорудили низку об’єктів, зокрема залізничні і автодорожні мости, а також дренажно-комунікаційного тунелю в м. Ашгабат.

Остання зустріч міністрів закордонних справ двох держав відбулась у 2016 р. у рамках 71-ї сесії ГА ООН у м. Нью-Йорк.