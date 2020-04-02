До Зеленського позитивно ставляться 46% українців

Майже половина українців позитивно ставиться до Президента Володимира Зеленського.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"До Володимира Зеленського позитивно ставляться 46% тих, хто знає політика (в лютому – 48%), нейтрально – 33% (в лютому – 29%), негативно – 21% (в лютому – 24%)", - йдеться у дослідженні.

Згідно з його результатами, до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля позитивно ставляться 11% тих, хто знає політика, нейтрально – 65%, негативно – 25%.

Як зазначають дослідники, до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова позитивно ставляться 29% тих, хто знає політика (в лютому – 28%), нейтрально – 51% (в лютому – 51%), негативно – 21% (в лютому – 22%).

Ставлення до керівника Офісу Президента Андрія Єрмака позитивне у 6% тих, хто знає політика (в лютому – 12%), нейтральне – 56% (в лютому – 57%), негативне – 38% (в лютому – 31%), йдеться у результатах опитування.

Щодо міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, то позитивно до нього ставляться 12% тих, хто знає політика, нейтрально – 53%, негативно – 35%.

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"Рівень знання респондентами очільників держави такий: Президента Зеленського знають 99% опитаних, Прем’єр-міністра Шмигаля знають 49% респондентів, Голову Верховної Ради Разумкова знають 70% учасників дослідження, керівника Офісу Президента Єрмака знають 44% респондентів, міністра внутрішніх справ Авакова знають 88% опитаних", - зазначається у дослідженні.

Опитування проводилося з 27 по 30 березня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.