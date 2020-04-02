Реформа державної служби має бути завершена - Немчінов

Реформа державної служби повинна бути завершена, а районні й обласні державні адміністрації ліквідовані.

Про це зазначив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в інтерв’ю UA-Times.

"Я бачу, у першу чергу, її (реформи держслужби - ред.) завершення. Реформа, яка починалася в 2015-2016 роках і яку спробували, скажемо так, видозмінити у вересні 2019 року, потребує завершення", - сказав він.

Урядовець підкреслив, що наразі проведення реформи дещо зупинено обставинами, пов'язаними з подоланням наслідків коронавірусу, але запевнив, що рано чи пізно пандемію буде подолано й зміни в держслужбі продовжаться.

"Ми прийдемо до того, що нам треба закінчувати розподіл у центральних органах виконавчої влади формування політики і реалізації політики, ми прийдемо до того, що нам потрібно буде ліквідувати районні й обласні державні адміністрації", - зауважив Немчінов.

На його думку, місцеве самоврядування на рівні ОТГ має залишатися місцевим самоврядуванням, а проміжна ланка, яка існувала у вигляді райдержадміністрацій, має повністю піти в минуле.

"Я не бачу на рівні районів ніяких представницьких органів. Якщо ми говоримо про великі райони, які зараз плануються, близько 100 по Україні, то мені здається, що це мають бути органи, які мають представляти центральні виконавчі органи, тобто координувати діяльність по реалізації державної політики, а представницькі органи вже мають бути на регіональному рівні, на рівні областей", - зазначив міністр.

Також він висловив переконання, що варто ухвалити один новий закон, який регламентуватиме службу в органах місцевого самоврядування та в органах державної влади.

"Тому що стільки виключень, скільки в нас за останні кілька років з'явилося, коли ми підводили це під антикорупційні органи, під різноманітні спеціальні органи, вони говорять про те, що фактично треба це все звести в одне", - пояснив він.

Немчінов нагадав, що закон про службу в органах місцевого самоврядування був ветований і наразі працівники місцевих органів влади користуються старим законом ще 1999 року.