У Мінсоцполітики та Мінмолодьспорту призначили заступників міністрів із євроінтеграції

У Мінсоцполітики та Мінмолодьспорту призначили заступників міністрів із євроінтеграції

Укрінформ
Кабінет міністрів призначив Тетяну Сальнікову заступником міністра соціальної політики та Валерія Жалдака заступником міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції.

Відповідні розпорядження від 1 квітня опубліковані на Урядовому порталі.

"Призначити Жалдака Валерія Олександровича заступником міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції", - зазначається в розпорядженні №364-р.

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Іншим розпорядженням №365-р уряд призначив Тетяну Сальнікову заступником міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції.

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