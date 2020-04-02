У Мінсоцполітики та Мінмолодьспорту призначили заступників міністрів із євроінтеграції
Укрінформ
Кабінет міністрів призначив Тетяну Сальнікову заступником міністра соціальної політики та Валерія Жалдака заступником міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції.
Відповідні розпорядження від 1 квітня опубліковані на Урядовому порталі.
"Призначити Жалдака Валерія Олександровича заступником міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції", - зазначається в розпорядженні №364-р.
Іншим розпорядженням №365-р уряд призначив Тетяну Сальнікову заступником міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції.