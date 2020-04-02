Уряд звільнив заступника міністра фінансів

Кабінет міністрів звільнив Олега Мельника з посади заступника міністра фінансів.

Відповідне розпорядження від 1 квітня опубліковане на Урядовому порталі.

"Звільнити Мельника Олега Володимировича з посади заступника міністра фінансів України відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”, - зазначається в документі.

Читайте також: Венедіктова представила свого нового заступника

Як повідомлялося, Кабмін 18 березня призначив на посаду заступника міністра фінансів Олега Мельника, який координував напрямки фінансування оборони, правоохоронних органів і державної безпеки.