Половина депутатів не пропустили жодного засідання Ради - КВУ

Жодного пленарного засідання Верховної Ради в березні не пропустили 234 народні депутати.

Таку інформацію за даними зведеної електронної реєстрації народних депутатів оприлюднив Комітет виборців України у Facebook.

"За даними КВУ всі засідання Ради в березні відвідали лише 234 народні депутати або половина депутатського корпусу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найвищі показники відвідування у фракцій "Слуга Народу" та "Європейська солідарність". У середньому на засіданнях було зареєстровано 192 депутати СН або 77% від складу фракції. Також було зареєстровано 20 депутатів "Євросолідарності", що складає 74% всіх депутатів політсили.

"Дещо нижчі показники в "Голосу" - в середньому на засідання приходили 14 депутатів політсили або 70% від її складу. Нижчий результат у депутатів групи "Довіра" – 65%, ОПЗЖ – 61% та ВО "Батьківщина" – 54%", - зазначають у КВУ.

За інформацією КВУ, найнижчу явку за місяць продемонстрували депутати групи "За майбутнє". У середньому на засіданнях Ради було зареєстровано лише 10 депутатів групи або 45% її складу.

Усього впродовж місяця відбулося 13 пленарних засідань ВР, в тому числі, позачергові засідання 17 та 30 березня.