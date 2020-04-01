ДБР розслідує 20 справ відносно експрезидента

У провадженні Державного бюро розслідувань перебуває 20 кримінальних справ, у яких фігурує колишній президент України, 55 - відносно народних депутатів і 45 - стосовно членів уряду.

Відповідна інформація оприлюднена у звіті відомства за 2019 рік.

"Правопорушення, вчинені президентом України, повноваження якого припинено - 20", - написано у статистичному звіті.

Також у документі йдеться, що працівники бюро розслідують 55 справ відносно народних депутатів, 45 справ за фактом правопорушень, вчинених членами Кабінету міністрів, першими заступниками й заступниками міністрів.

Загалом детективи бюро розслідують 50 кримінальних справ відносно посадовців категорії "А".

У звіті наводиться статистика щодо справ відносно правоохоронців і суддів. Зокрема, у провадженні ДБР перебуває 365 справ відносно працівників Служби безпеки, 6 тис. 808 справ — відносно працівників Нацполіції, 414 справ - відносно працівників Нацгвардії, 188 справ - стосовно працівників Національного антикорупційного бюро, 64 справи стосовно працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 347 справ, у яких фігурують працівники Державної прикордонної служби, 48 справ відносно працівників Державної служби надзвичайних ситуацій і 1 тис.29 кримінальних справ відносно суддів.

Крім того, детективи бюро розслідують 15 тис.542 кримінальні справи за фактом вчинення військових злочинів.