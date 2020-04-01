Зберігаймо спокій та холодну голову - звернення Президента (повний текст)

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців щодо ситуації з коронавірусом в Україні

Бажаю здоров’я, дорогі українці!

Щодня триває наша боротьба з поширенням коронавірусної інфекції в Україні.

До Києва прибув черговий вантаж з Китаю, який доставив кілька десятків тисяч респіраторів, стільки ж костюмів захисту, 300 тисяч експрес-текстів, а також 40 тисяч пар захисних окулярів. Такої кількості окулярів вистачить, щоб забезпечити кожного українського лікаря, який сьогодні протидіє коронавірусу. Наголошую, що на місцях ці окуляри мають бути розподілені саме серед медичних працівників, а не серед родичів або друзів.

Окрім цього, окремою доставкою вже прибули в Україну 100 тисяч тестів ПЛР.

А також із Женеви доставлено гуманітарний вантаж від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Дякую їм за це.

Підкреслю, що і цей, і всі попередні вантажі рівномірно розподіляються та відправляються у кожен регіон України. Наголошую, що після прибуття - і мери, і голови ОДА несуть відповідальність за долю вантажів. Все, що надійшло в область, ви зобов’язані повністю та безперебійно передавати в місцеві лікарні та аптеки.

Сьогодні у заходах з протидії коронавірусу задіяно більше 20 тисяч працівників поліції та нацгвардії. Серед іншого, вони ведуть боротьбу з неправдивою інформацією про вірус, з онлайн-шахрайством та розповсюдженням медичних засобів сумнівного походження. За цей час знайдено більше ста дезінформаторів, заблоковано низку інтернет-посилань, які використовували в злочинних цілях, а також – заблоковано банківські рахунки онлайн-шахраїв. За цими фактами розпочато 30 кримінальних проваджень. Усіх громадян я закликаю бути пильними, користуватись тільки офіційними джерелами інформації, не вірити панічним дописам та оголошенням про незрозумілі ліки, які врятують вас від усіх хвороб.

Ми працюємо над тим, щоб забезпечити місця для обов’язкової обсервації громадян, які повертаються з-закордону. Без неї повернення додому буде неможливим. А тим громадянам, які ламають двері аеропорту, я можу сказати лише одне: держава не дозволить вам бути егоїстами.

Якщо хтось не розуміє, що створює потенційний ризик для оточення, якщо комусь байдуже, то саме держава буде захищати здоров’я мільйонів інших громадян. Не «умовляннями і рекомендаціями». А жорсткими діями.

Також антимонопольний комітет України здійснює щоденний моніторинг цін на продукти і товари першої необхідності. Як було сказано раніше: наживатись на українцях у складні часи ми не дозволимо нікому.

Окрім цього, іде спільна підготовка до оперативного розгортання мобільних госпіталів, в окремих регіонах України, у разі виникнення такої потреби.

Окремо хочу сказати наступне. Щодня, більшість новин присвячена коронавірусу та цифрам захворілих громадян.

Але ми не маємо забувати, що окрім боротьби з невидимим ворогом, у нас іде війна на Сході Україні. За минулий тиждень в зоні проведення Операції об’єднаних сил, на жаль, загинуло двоє наших бійців та восьмеро отримали поранення. Мої щирі співчуття родинам загиблих та побажання найскорішого одужання усім пораненим. Дякую українським воїнам за службу!

А ще я хочу вкотре подякувати нашим українським медикам. Знаю, як вам зараз нелегко. Знаю, що є певні проблеми з забезпеченням.

Цілодобово ми стараємося вирішити всі ці питання. Хочу зараз, не лише як Президент, а й просто по-людськи сказати вам: дякую. За те, що ви робите.

За те, що тримаєтесь.

Також сьогодні відбулось засідання уряду, на якому прийнято кілька важливих рішень. Дякую за підтримку ініціативи про щомісячну доплату у розмірі 500 гривень людям старше вісімдесяти років. Розуміємо, що це не ідеал, але людям стане хоч трішечки легше.

Ще хочу відзначити рішення про виплату в цьому місяці однієї тисячі гривень тим громадянам, які мають пенсію менше п’яти, а також певним вразливим категоріям населення. Важливою є і запланована на 1 травня 2020 року індексація пенсій.

Всі ці ініціативи потребують ухвалення змін до Державного бюджету України.

Я впевнений, що народні депутати найближчими днями проголосують за ці зміни і не заберуть у людей таку важливу підтримку.

Окремо хочу звернути увагу уряду на наступне. Зараз в Україну повернулось дуже багато громадян з-закордону. Це добра новина, нехай і обставини такого повернення не найприємніші. Але рано чи пізно коронавірус обов’язково пройде і карантин закінчиться. Вважаю, що ми повинні зробити все і втримати цих людей на Батьківщині. Нам дуже потрібні ваші знання та вміння.

Тому, пропоную уряду розробити окремий механізм, який створить в Україні додаткові мільйони робочих місць. Саме в цьому контексті, знаковим є продовження програми Велике будівництво. Тисячі кілометрів нових доріг та інфраструктурні об’єкти дадуть той необхідний імпульс для економічного розвитку та створять нові робочі місця.

Дуже хочеться, щоб після карантину всі ми: і ті, хто працював тут, і ті, хто повернувся з-за кордону, разом будували Україну.

Дорогі громадяни! Продовжуємо зберігати спокій та холодну голову.

Продовжуємо залишатися вдома! Я вкотре прошу вас подорослішати!

Знаєте, є відомий факт, як після аварії на Чорнобильській АЕС влада збирала людей на першотравневу демонстрацію. Ніхто тоді не боявся, бо ж «радіація невидима». Так от - коронавірус теж невидимий. Більше того, ми нікого не збираємо, а навпаки - благаємо вас залишатися вдома. Пляжі ніхто не вкраде і пісок вагонами не вивезе. Парки нікуди не зникнуть. Прогулянки – почекають.

А шашлики можуть вилізти боком. Усвідомте все це!

Ми українці. Ми вистоїмо. І обов’язково відзначимо нашу спільну перемогу на площах, в парках, на пікніках і пляжах. Але цієї перемоги треба дочекатись. А поки – залишаємось вдома.

Будьте здорові, дорогі українці! Бажаю вам 36,6!

Бережімо себе. Збережемо Україну!