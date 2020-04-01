Засідання уряду

Засідання уряду

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Укрінформ
Кабмін планує дати гроші на «апгрейд» будівлі Офісу Президента

Крім того, Кабмін розгляне проєкт постанови щодо затвердження Умов залучення кредитних коштів та надання державних гарантій у 2020 році для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг і переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії.

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Також урядовці планують ухвалити проєкти постанов про утворення Комісії з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини; щодо перерахування розміру щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого.

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