Кабмін планує дати гроші на «апгрейд» будівлі Офісу Президента

Кабінет міністрів розгляне проєкт розпорядження про виділення коштів з резервного фонду держбюджету для проведення протиаварійних робіт в Офісі Президента.

Про це повідомляється у порядку денному та матеріалах до засідання уряду на 1 квітня, які опубліковані на Урядовому порталі.

"Виділити Державному управлінню справами 1741, 378 тис. гривень для проведення протиаварійних робіт, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві", - йдеться у проєкті розпорядження.

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що йдеться про будівлю Офісу Президента у Києві.

Крім того, Кабмін розгляне проєкт постанови щодо затвердження Умов залучення кредитних коштів та надання державних гарантій у 2020 році для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг і переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії.

Також урядовці планують ухвалити проєкти постанов про утворення Комісії з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини; щодо перерахування розміру щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого.

У середу Кабмін може ухвалити також розпорядження про виділення коштів для відшкодування витрат, пов’язаних з ліквідацією наслідків авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран; щодо виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції.