«Всі права на помилки вже використані» – говорить новий глава МОЗ правильно, як діятиме – відчуємо на собі

Чого очікує нажахана вірусом Україна від Максима Степанова? Засобів захисту для лікарів, правильного тестування, піклування про хворих та «все інше»…

30 березня Верховна Рада з другої спроби призначила Максима Степанова міністром охорони здоров’я. Під час знайомства з колективом міністерства 31 березня Максим Степанов продемонстрував, що розуміє усю серйозність поточної ситуації та стану, в якому знаходиться вітчизняна медицина. І тому одразу визначив пріоритети. Перший, що логічно, це боротьба з коронавірусом, другий – медична реформа. Водночас, нагальні питання у сфері охорони здоров’я цим не вичерпуються. Укрінформ зібрав перелік очікувань суспільства від нового міністра, покликаного дбати про здоров’я нації.

Як міністр бачить свої першочергові завдання...

Одразу після призначення новий очільник МОЗ заявив:

“« Перший пріоритет – боротьба з коронавірусом. Я не хочу нікого ні в чому звинувачувати, але є певна втрата часу з погляду підготовки до пандемії. Ми більше не можемо собі дозволити гаяти час. Тому вкрай важливо зараз налагодити комунікацію із закладами охорони здоров’я на місцях.

Другий пріоритет – медична реформа. Я вважаю, що цілком можливо провести зміни таким чином, щоб реформою залишилися задоволені як пацієнти, так і лікарі усіх рівнів», – наголосив Максим Степанов.

"І головне – я буду боротись за життя кожного українця. Не лише під час епідемії. Бо коронавірус мине. А українська медицина має ще купу проблем, які чекають на вирішення. І ми їх вирішимо обов’язково. Всі права на помилки вже використані. Знаю, що питань чимало, – на всі відповім. Також у режимі онлайн інформуватиму про реальний стан речей. Тримаймося, самоізолюємось та зберігаємо здоровий глузд", – пообіцяв новий міністр.

Він закликав владу думати не про рейтинги, розбіжності та власні амбіції, а про порятунок українців. “Бо коронавірусу байдуже, хто його жертва – вчитель, шахтар чи народний депутат. Палата інфекційної лікарні рівняє усіх. Світ змінився. Ми зобов’язані це зрозуміти. І маємо розраховувати лише на власні сили та свою армію – армію медиків. Які мають бути екіпіровані, захищені, організовані. І зі зброєю – усім необхідним обладнанням та медикаментами", – наголосив міністр. Степанов пообіцяв, що дії МОЗу будуть швидкими та системними.

Одним з найважливіших завдань, які стоять перед Україною сьогодні, він, як і його попередник, вважає посилення умов карантину. Мовляв, Україна має запровадити правила, з одного боку жорсткі, з іншого – розумні. “Якщо ми хочемо, щоб люди групи ризику залишалися вдома, нам потрібно їх забезпечити всім необхідним”, – переконаний міністр.

За його словами, дуже важливо в наявній ситуації, налагодити безперебійну і безпечну роботу медперсоналу. “Той стан, в якому вони зараз знаходяться з точки зору засобів захисту, протоколів лікування, захисту з боку держави, це катастрофічна ситуація. Якщо почнуть вибувати зі строю вони, країна з цією катастрофою просто не впорається”, – зазначив міністр.

Виходячи зі сказаного міністром: він демонструє розуміння ситуації і шляхів виходу. Але те, з чим йому доведеться стикнутися у найближчий час не обмежується лише антикоронавірусними заходами. Медичну сферу потрібно терміново рятувати від дезорганізації, в яку вона потрапила через політичний галоп і постійну зміну відповідальних осіб. Причому розгрібати цю “купу” потрібно, як то кажуть, сьогодні на сьогодні. Наступ вірусу надзвичайно спресовує час для прийняття рішень.

...і чого чекають від нього громадяни

Олексій Краснощоков

Наприклад, Олексій Краснощоков – ексдержавний експерт Директорату захисту прав осіб з інвалідністю Міністерства соціальної політики, нині – керівник проекту Prozorro Market, визначає чотири нагальні завдання для нового міністра. “Ми досі не встановили такі правила, за якими б імпортерам були вигідно та зручно (без “рішалова” з топ-чиновниками) ввозити медичне обладнання в Україну. Досі! Це вже який тиждень пандемії”, – пише він. На думку Краснощокова, не відкладаючи в довгий ящик Максим Степанов має зробити наступні організаційні кроки:

Ініціювати питання присвоєння статусу центральної закупівельної організації ДП "Медичні закупівлі України" (з керівником якої у попередника Іллі Ємця стався конфлікт. – Авт.). У нас в період епідемії відсутній державний закупівельник, який міг би скупити у виробників необхідне обладнання оптом і продавати державним замовникам в роздріб. "Добити" профільну постанову МОЗ щодо ввезення критичних товарів та виключити з неї лист-погодження МОЗ (Постановою Кабміну від 20.03.2020 № 226 відповідні зміни до технічних регламентів ввезення “антикоронавірусних” медвиробів вже було внесено. – Авт.). Зібрати адекватні данні про потребу у медичних виробах з регіонів. У нас досі немає чіткого офіційного розрахунку цих потреб. Поспілкуватись з великими виробниками та імпортерами, щоб зрозуміти яких дій вони очікують для організації безперебійних поставок.

Ольга Стефанишина, громадська активістка, експертка у сфері захисту прав пацієнтів, народна депутатка від партії “Голос” зі свого боку окреслює таке коло термінових завдань.

Розблокування ВСІХ закупівель ліків та медичних товарів, як для COVID-19, так і інших. Оскільки, досі закупівлі ліків на 2020 рік для всіх тяжкохворих пацієнтів, а також засобів захисту для лікарів, не почалися. Оприлюднення всієї інформації про тести, засоби захисту тощо, які «прилетіли» з Китаю. “Це дасть змогу розуміти потреби та координувати допомогу лікарням як державі, так і волонтерам та бізнесу. Наразі ця інформація приховується від людей. Необхідно консолідувати всі ресурси і розповісти, як забезпечити Україну всім необхідним” Впровадження стратегії підготовки лікарень для роботи з COVID-19 та забезпечення медзакладів потрібним медобладнанням та ліками – досі немає достатньо ані апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), ані іншого медобладнання. Впровадження масштабного тестування, відслідковування контактних осіб, запровадження їхньої ізоляції, щоб хоч якось стримати вірус. Запуск реформи вторинної ланки, яка запрацює за лічені дні.

“Я переконана, що МОЗ мала б сьогодні очолити людина, яка досконало знає всі деталі та процеси в системі охорони здоров’я. Щоб вже на вчора організувати боротьбу з коронавірусом і підхопити реформу вторинної ланки, яка стартує через два дні”, – зазначила Ольга Стефанишина.

Ольга Стефанишина

Наскільки динамічно і несподівано може змінитися ситуація в галузі, може слугувати приклад, наведений журналістом Юрієм Бутусовим. Головний редактор Цензор.Нет звернув увагу нового міністра на те, що сьогодні виявилися, по суті, кинутими напризволяще хворі на червоний вовчак та запальний артрит. “Критично важливим препаратом для життя хворих є препарат Плаквеніл. 19 березня цей препарат розрекламував особисто президент США Трамп як засіб проти коронавіруса, і його миттєво розкупили в аптеках по всьому світу. Хворим на червоний вовчак або запальний артрит цей препарат рятує життя. І люди зараз метушаться в пошуках препарату. Необхідно забезпечити поставки плаквенілу країну, і нормування продажу залежним від нього пацієнтам. Інакше наслідки будуть дуже важкими”, – закликав Юрій Бутусов.

Отже, що зробить Максим Степанов на чільній посаді у сфері, до якої не мав стосунку останні 20 років, поки що не зрозуміло. Це вже третій за останній місяць міністр охорони здоров’я України, і другий управлінець – медик за освітою, але не лікар. “Тому спостерігаємо за першими кроками і робимо висновки вже за кілька днів. Всі помилки влади сьогодні-це сотні людських життів по всій Україні”, – резюмувала Ольга Стефанишина.

Марина Нечипоренко, Київ