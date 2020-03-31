Україна не визнає

Україна не визнає "виборів" у Нагірному Карабасі –МЗС

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Укрінформ
МЗС України рішуче засуджує проведення так званих президентських і парламентських виборів, які відбулися 31 березня на території Нагірного Карабаху, Азербайджанська Республіка

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Результати цих псевдовиборів не мають жодних правових наслідків та суперечать нормам і принципам міжнародного права», - зазначається в заяві українського зовнішньополітичного відомства.

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У цьому контексті Україна в черговий раз висловила підтримку суверенітету і територіальній цілісності Азербайджанської Республіки в її міжнародно визнаних кордонах та виступає за мирне врегулювання нагірно-карабаського конфлікту.

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