Україна не визнає "виборів" у Нагірному Карабасі –МЗС

МЗС України рішуче засуджує проведення так званих президентських і парламентських виборів, які відбулися 31 березня на території Нагірного Карабаху, Азербайджанська Республіка

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Результати цих псевдовиборів не мають жодних правових наслідків та суперечать нормам і принципам міжнародного права», - зазначається в заяві українського зовнішньополітичного відомства.

У цьому контексті Україна в черговий раз висловила підтримку суверенітету і територіальній цілісності Азербайджанської Республіки в її міжнародно визнаних кордонах та виступає за мирне врегулювання нагірно-карабаського конфлікту.