Два історичні голосування для України

Влада не ризикуватиме життями українців, а тому не розглядає дефолт як варіант

Провідний американський аналітичний центр «Атлантична рада» розмістив статтю речниці президента України Юлії Мендель про історичне значення голосувань за два законопроекти, що відбулися напередодні в українському парламенті. Укрінформ пропонує власний переклад матеріалу.

Цей тиждень розпочався історичною сесією українського парламенту. Народні депутати України проголосували за два надзвичайно необхідні законопроєкти: один – про зміни в банківській системі, другий – про відкриття ринку землі в країні. Хоча це може звучати як вступ до статті на нудні бюрократичні теми, але насправді, ці два законодавчі акти є головними проривами, що потенційно можуть змінити життя кожного українця.

Україна – потужна сільськогосподарська країна, яка давно здобула горду репутацію «житниці» Європи. Дві третини великої території України, найбільшої за площею в Європі, становлять багаті сільськогосподарські угіддя. Сільськогосподарський сектор є основою національної економіки і складає 40% ВВП України. Однак Україна – одна з лише шести країн на планеті, що досі не мають відкритих ринків землі. Натомість земля сільськогосподарського призначення – один із багатьох великих тіньових секторів нашої економіки, що тримає мільйони українців у бідності.

Відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні є надзвичайно чутливим питанням. Цьому протистояли політична опозиція, багато олігархів і навіть деякі звичайні люди, яких майже тридцять років залякували політичними міфами. Від самого початку, влада президента Володимира Зеленського, обраного лише рік тому, взяла на себе зобов’язання максимально лібералізувати ринок землі. Однак для того, щоб даний законопроєкт було розглянуто в парламенті цього тижня, владі довелося піти на серйозні компроміси.

Як наслідок, ми заборонили купувати землю іноземцям, допоки український народ не вирішить інакше на референдумі; ми зменшили площу землі, що може бути придбана фізичними особами з 200 тисяч гектарів до лише 100 гектарів; ми заборонили купувати державні землі та відтермінували реалізацію реформи до липня 2021 року. Життєво важливим було подолати три ключові страхи: щодо іноземців, олігархів та малих корпоративних «рейдерів», які у кошмарах українців могли вкрасти їхню «священну землю».

Ми розуміли, якби не було голосів за цей законопроєкт, шанси на продовження земельної реформи були б майже відсутні. Ухваливши цей законопроєкт, Україна зробила перший і найважливіший крок до створення земельного ринку, знявши свій «одвічний» мораторій на продаж сільськогосподарських земель.

Настав час рухатися вперед. Президент Зеленський та влада хочуть, щоб процес лібералізації ринку землі мав значний вплив та приносив велику користь народові України. Найкращим доказом прихильності цьому є збереження повного державного фінансування сільськогосподарського сектору в той час, коли державний бюджет зазнає жорстких скорочень через пандемію коронавірусу та наближення економічної кризи.

Україна планує розробити додаткові законодавчі норми для ефективного функціонування ринку землі. Це включає норми, які дадуть фермерам змогу брати позики з метою розширення бізнесу. Для захисту сільськогосподарської галузі будуть запроваджені посилені гарантії, а додаткове законодавство створить основу для майбутнього референдуму, на якому в українців запитають, чи дозволяти продаж сільськогосподарських угідь іноземцям.

Друге ключове голосування стосувалося змін у банківській системі України. Цей законопроєкт часто називали «антиколомойським» через Ігоря Коломойського, одного з найбагатших людей в Україні. Коломойський – відома постать з інтересами в різних секторах економіки, він також був співзасновником Приватбанку, найбільшого банку в Україні. Майже половина країни – клієнти цього банку. Він був націоналізований у 2016 році попередньою владою через значну нестачу капіталу. Національний банк зробив усе, щоб реанімувати Приватбанк та зробити його надійним елементом фінансової системи країни.

Законопроєкт про банківський сектор вводить у законодавство України жорсткі запобіжники, які не дозволять повернути банк його попереднім власникам. Цей законопроєкт застосовуватиметься так само у майбутньому, в будь-якій подібній ситуації. Він проголосований в першому читанні 30 березня. За українським законодавством, має відбутися ще одне читання, але і це вже величезний крок уперед. Це надає українському народові справжній захист від панування олігархів.

Ці два закони відкривають Україні можливість отримати фінансову підтримку від МВФ, Світового банку та інших міжнародних партнерів у той час, коли країна бореться з поширенням пандемії коронавірусу та наближенням економічної кризи. МВФ збільшив обсяг потенційної пропозиції допомоги з 5,5 млрд до майже 8 млрд доларів США. Із врахуванням підтримки інших міжнародних фінансових установ, ухвалення цих двох законів потенційно відкриває Україні фінансування обсягом 10 мільярдів доларів США.

Це може стати вирішальним для того, аби дати Україні можливість уникнути дефолту, який в іншому разі міг би статися через великі зобов'язання щодо зовнішнього боргу країни та глобальні виклики, з якими стикається економіка України, базована на сировинних секторах. Президент Зеленський розуміє, що у випадку дефолту, Україна матиме дуже довгий і важкий шлях до відновлення. Влада не ризикуватиме життями українців, а тому не розглядає дефолт як варіант.

Ці два історичні законопроєкти важливі для українського народу, який заслуговує на економічну стабільність разом із відкритим, прозорим та справедливим ринком землі та надійною банківською системою. Вони також є хорошим прикладом того, як МВФ, Світовий банк та інші міжнародні партнери України демонструють свою прихильність працювати з нами для досягнення спільного процвітання кожного українця.

Atlantic Council