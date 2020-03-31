Закон про засідання комітетів у режимі відеоконференції передали на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков передав на підпис Президенту Володимиру Зеленському закон, який дозволяє парламентським комітетам працювати в режимі відеоконференції на період карантину (№ 3277).

Відповідна інформація опублікована на сайті ВР.

Так, у картці закону зазначається, що 30 березня його було повернуто з підписом Голови Верховної Ради, а 31 березня – передано на підпис Президенту.

Як повідомляв Укрінформ, під час позачергового засідання 30 березня Рада ухвалила закон «Про внесення зміни до Закону України «Про комітети Верховної Ради України».

Згідно з законом, комітети здійснюють свою роботу у формі засідань, які можуть проводитися у режимі відеоконференції з можливою одночасною трансляцією на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, за попередньою згодою більшості від затвердженого Верховною Радою України кількісного складу комітету.

Згода на проведення засідання комітету у режимі відеконференції надається кожним народним депутатом України окремо шляхом надсилання персонального листа на адресу голови комітету.

Закон передбачає, що порядок денний засідання комітету у режимі відеоконференції та заплановані для розгляду на такому засіданні проєкти актів надсилаються членам відповідного комітету невідкладно, але не пізніше як за три години до початку засідання.

Засідання комітету, що проводиться у режимі відеоконференції, вважається повноважним за умови віддаленого (за допомогою службового планшета) приєднання до участі у такому засіданні більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу членів такого комітету.