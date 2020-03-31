Монобільшість провалила голосування за 70% останніх рішень Ради – КВУ

Про це повідомляє Комітет виборців України.

«Упродовж останнього місяця суттєво погіршилися показники голосувань монобільшості. Депутати «Слуги Народу» стали частіше провалювати голосування, не забезпечуючи 226 «за». Так, загалом у березні було прийнято 25 законодавчих актів. Лише за 7 з них проголосувало 226 і більше депутатів «Слуги народу». Таким чином депутати монобільшості фактично провалили голосування за 70% останніх рішень Ради», – йдеться у повідомленні.

До прикладу в КВУ зазначають, що за постанову ВР про висловлення недовіри Генеральному прокурору Руслану Рябошапці проголосували лише 179 депутатів «Слуги народу», за звільнення Ігоря Уманського з посади міністра фінансів – 187, за призначення Максима Степанова міністром охорони здоров’я – 195, за так званий закон про неповернення банків колишнім власникам – 198, за звільнення Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров’я – 201, за призначення Сергія Марченка міністром фінансів – 212, за призначення Ігоря Петрашка міністром економіки – 217, за закон про відкриття ринку землі – 206.

Натомість, уточнюють експерти, вдалося забезпечити 226 «за» від «Слуги народу» лише під час голосувань за відставку уряду Олексія Гончарука та звільнення членів Кабміну (240 та 242 «за»), призначення Дениса Шмигаля Прем’єр-міністром України та формування нового складу уряду (242 та 228 «за»), призначення Андрія Тарана міністром оборони (239 «за») і призначення Дмитра Кулеби міністром закордонних справ (242 «за»).

«До складу фракції «Слуга народу» входить 248 народних депутатів, які мають статус монобільшості. Однак, як показує моніторинг КВУ, реально голосує менша кількість осіб. Упродовж березня «Слуга народу» лише сім разів змогла зібрати необхідні 226 «за». І якщо раніше це виглядало як тимчасові збої в роботі фракції, то зараз є підстави говорити про систематичну проблему в роботі монобільшості», - заявив голова КВУ Олексій Кошель.

При цьому, наголосив він, голосів не вистачало за важливі кадрові призначення і без допомоги від інших фракції ці рішення просто не були б прийняті.