Мінфіну та МОЗ представили нових очільників
Про це урядовець повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Щойно за дорученням Прем'єр-міністра представив керівникам МОЗ та Мінфін їх нових очільників: Максима Степанова та Сергія Марченка", - зазначив Немчінов.
За його словами, обидва міністри - кваліфіковані фахівці, котрі зроблять урядову команду сильнішою.
Представлення нових міністрів МОЗ та Мінфін / Фото: Олег Немчінов, Facebook
"Бажаю сил, наснаги та професійної мудрості у подоланні складних викликів, що постали не лише перед нашої країною, а й цілим світом. Ваші міністри наразі є ключовими, тому і увага до вашої праці буде найприскіпливіша, адже саме від вашої діяльності та рішень залежить не лише благополуччя наших громадян, а й найважливіше - життя українців!" - підкреслив Немчінов.
Як повідомлялося, Верховна Рада у понеділок призначила Сергія Марченка міністром фінансів, а Максима Степанова - міністром охорони здоров'я.