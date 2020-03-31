Мінфіну та МОЗ представили нових очільників

Міністр кабінету міністрів України Олег Немчінов представив Міністерству фінансів та Міністерству охорони здоров'я нових очільників - Сергія Марченка та Максима Степанова.

Про це урядовець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно за дорученням Прем'єр-міністра представив керівникам МОЗ та Мінфін їх нових очільників: Максима Степанова та Сергія Марченка", - зазначив Немчінов.

За його словами, обидва міністри - кваліфіковані фахівці, котрі зроблять урядову команду сильнішою.

Представлення нових міністрів МОЗ та Мінфін / Фото: Олег Немчінов, Facebook

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"Бажаю сил, наснаги та професійної мудрості у подоланні складних викликів, що постали не лише перед нашої країною, а й цілим світом. Ваші міністри наразі є ключовими, тому і увага до вашої праці буде найприскіпливіша, адже саме від вашої діяльності та рішень залежить не лише благополуччя наших громадян, а й найважливіше - життя українців!" - підкреслив Немчінов.

Як повідомлялося, Верховна Рада у понеділок призначила Сергія Марченка міністром фінансів, а Максима Степанова - міністром охорони здоров'я.