Новий міністр Степанов з династії лікарів міста Слов'янська – ЗМІ

Новий міністр охорони здоров'я України Максим Степанов з лікарської династії міста Слов'янська Донецької області.

Про це повідомляє місцеве інтернет-видання «Діловий Слов'янськ».

«Призначений Верховною Радою новий міністр охорони здоров'я - Максим Степанов з династії лікарів зі Слов'янська», - повідомляє видання.

Відзначається, що батько Максима - Володимир Степанов - довгий час працює в медицині, займає активну життєву позицію, був депутатом Слов'янської міської ради кількох скликань, член виконкому. В останні 17 років Володимир Степанов очолює Слов'янську міську клінічну лікарню, мати Іда Архипівна довгий час працювала завідувачкою відділенням пологового будинку Слов'янська, нині приватний підприємець в галузі медицини.

Новий міністр Максим Степанов народився в 1975 році, з 1977 року разом із сім'єю проживав у Слов'янську, де здобув середню освіту – закінчив загальноосвітню школу №1.

Він має дві вищі освіти: у 1998 році закінчив Донецький національний медичний університет, а у 2004 році - Київський національний економічний університет, кандидат економічних наук.

«У непростий період очолив медицину України Максим Степанов. Це й епідемія коронавірусу, і недореформована медицина та інші виклики. Сподіваємося, що у нового міністра вистачить сил, мудрості, рішучості, а також стратегічного бачення у подоланні цього серйозного випробування, з яким нині зіткнулася Україна», - написали слов'янські журналісти та привітали з призначенням свого земляка.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховній Раді з другої спроби вдалося підтримати кандидатуру Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров'я. За відповідну постанову на третьому позачерговому засіданні парламенту 30 березня проголосували 246 депутатів.

Раніше Верховна Рада звільнила Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я України.

Степанов з 2017 по 2019 роки був головою Одеської ОДА. До цього у 2011-2016 роках очолював ДП «Поліграфкомбінат «Україна». 1999-2001 роки обіймав посаду заступника генерального директора ДК «Торговий дім «Газ України» НАК «Нафтогаз України». А в 2003-2004 роках працював у Державній податковій адміністрації України.