Стефанчук закрив третє позачергове засідання Ради

Стефанчук закрив третє позачергове засідання Ради

Укрінформ
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук закрив позачергове засідання Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую закритим", – сказав Стефанчук.

Це засідання розпочалося о 16:30 і тривало до 00:45.

На ньому Рада завершила розгляд поправок до проєкту закону №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" та ухвалила його у другому читанні як закон.

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Крім того, під час позачергового засідання було призначено Сергія Марченка та Максима Степанова міністрами фінансів та охорони здоров'я відповідно.

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Також депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротили терміни його підготовки до другого читання.

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