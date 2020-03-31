Стефанчук закрив третє позачергове засідання Ради

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук закрив позачергове засідання Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую закритим", – сказав Стефанчук.

Це засідання розпочалося о 16:30 і тривало до 00:45.

На ньому Рада завершила розгляд поправок до проєкту закону №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" та ухвалила його у другому читанні як закон.

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Крім того, під час позачергового засідання було призначено Сергія Марченка та Максима Степанова міністрами фінансів та охорони здоров'я відповідно.

Також депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротили терміни його підготовки до другого читання.