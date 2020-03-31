Зеленський прийшов у Раду перед голосуванням за "земельний" законопроєкт

Президент Володимир Зеленський присутній на позачерговому засіданні Верховної Ради перед голосуванням у другому читанні за законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Про це оголосив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Президент зайняв своє місце у сесійній залі парламенту перед голосуванням у другому читанні "земельного законопроєкту".

Нагадаємо: Верховна Рада 30 березня, на третьому за день позачерговому засіданні розглядає проєкт закону №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 лютого в пленарному режимі розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Однак розгляд поправок не було завершено, усього їх було понад чотири тисячі.

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.