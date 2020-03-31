Зеленський прийшов у Раду перед голосуванням за

Зеленський прийшов у Раду перед голосуванням за "земельний" законопроєкт

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський присутній на позачерговому засіданні Верховної Ради перед голосуванням у другому читанні за законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Про це оголосив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Президент зайняв своє місце у сесійній залі парламенту перед голосуванням у другому читанні "земельного законопроєкту".

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Нагадаємо: Верховна Рада 30 березня, на третьому за день позачерговому засіданні розглядає проєкт закону №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 лютого в пленарному режимі розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Однак розгляд поправок не було завершено, усього їх було понад чотири тисячі.

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Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.

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