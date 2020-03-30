Перед міністрами стоять зовсім інші завдання, ніж три тижні тому – Шмигаль

Перед міністрами, у тому числі міністром фінансів та міністром охорони здоров'я, нині стоять зовсім інші завданні, ніж три тижні тому, тому були ухвалені відповідні кадрові рішення.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у вечірньому ефірі ICTV у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Насправді це великі виклики, ми сьогодні працюємо в інших умовах. Я вже казав, що ми сьогодні потребуємо менеджерів іншого ґатунку. Якщо ми три тижні тому говорили про стратегію розвитку, про реформи, і склад Кабінету міністрів формувався виходячи із тих завдань, то сьогодні ми говоримо про надзвичайну ситуацію, про порятунок життя та здоров'я наших громадян, про надзвичайно швидкі рішення, про жорсткий менеджмент», - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що тоді, коли Верховна Рада формувала уряд, коли посаду міністра охорони здоров'я обійняв Ілля Ємець, а міністра фінансів – Уманський, в Україні не було стільки інфікованих коронавірусом, не було померлих від COVID-19, нині ж ситуація інша.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 30 березня, парламент провів два позачергових засідання, на одному з яких звільнив міністрів фінансів Ігоря Уманського та охорони здоров'я Іллю Ємця. Цього ж дня парламент підтримав із другої спроби кандидатури Максима Степанова на посаду глави МОЗ, Сергія Марченка - на посаду міністра фінансів.