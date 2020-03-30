Помер почесний консул України в Хорватії Нікола Турчич.

Про це у Тwitter повідомляє Посольство України в Хорватії.

"Помер Почесний консул України в Хорватії Нікола Турчич. Він був великим серцелюбом України. Він був воістину Почесний. Він був, та жаль, що вже - не є.. Вдячна і світла пам'ять", - зазначається у повідомленні.

Помер Почесний консул України в Хорватії Нікола Турчич. Він був великим серцелюбом України. Він був воістину Почесний. Він був, та жаль, що вже - не є.. Вдячна і світла пам'ять. pic.twitter.com/toStykXkPs — UKR Embassy in HRV (@UKRinHRV) March 30, 2020

Про причину смерті дипломата не повідомляється.