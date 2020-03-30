Помер почесний консул України в Хорватії

Помер почесний консул України в Хорватії

Укрінформ
Помер почесний консул України в Хорватії Нікола Турчич.

Про це у Тwitter повідомляє Посольство України в Хорватії.

"Помер Почесний консул України в Хорватії Нікола Турчич. Він був великим серцелюбом України. Він був воістину Почесний. Він був, та жаль, що вже - не є.. Вдячна і світла пам'ять", - зазначається у повідомленні.

Про причину смерті дипломата не повідомляється.

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