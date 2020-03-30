Ємець планує повернутися до керівництва медичним центром МОЗ

Звільнений з посади міністра охорони здоров'я України Ілля Ємець заявив, що планує повернутися працювати керівником в науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, який він очолював до призначення.

Про це йдеться у заяві Ємця, оприлюдненій в Telegram МОЗ України.

"Так склалося, що відсьогодні рішенням парламенту мої повноваження як міністра охорони здоров'я припинено. Я приймаю цей вибір і надалі зосереджу свої зусилля на порятунку людських життів, як професійний лікар та керівник медичної установи", - йдеться у заяві.

Звертаючись до депутатів та політиків, Ємець зауважив, що у ці важкі часи не мають жодного значення чиїсь особисті політичні амбіції.

"Тому прошу відкласти всі суперечки, розбіжності та політичні ігрища й дати рішучий бій справжньому, невидимому ворогові — коронавірусу. З першого дня на посаді я попереджав про серйозність загрози COVID-19. Сьогодні, я сподіваюсь, цю загрозу повністю усвідомили всі, як представники влади, так і прості люди", - додав Ємець.

Крім того, ексочільник МОЗ зауважив, що прийшов на посаду міністра з чітким баченням реформи охорони здоров'я, яка мала завершитися запровадженням державного медичного страхування.

"Ми тільки почали роботу у цьому напрямку. Втім, основні зусилля одразу довелося кинути на боротьбу з коронавірусом. І я дуже добре усвідомлюю, що таке боротьба за порятунок людських життів", - зауважив Ємець.

Як повідомлялося, Верховна Рада звільнила Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я України.

За відповідну постанову проголосували 271 народний депутат на позачерговому засіданні парламенту у понеділок, 30 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Ємець був призначений на посаду міністра в уряді Дениса Шмигаля 4 березня цього року. До цього він очолював науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Ємець вже очолював Міністерство охорони здоров'я України у 2010-11 роках.