Рада продовжила позачергове засідання у напівпорожній залі

Після півгодинної перерви, яку було оголошено для дезінфекції сесійної зали, Верховна Рада поновила роботу третього за день позачергового засідання.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу. Народні депутати продовжують розгляд поправок до законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Наразі розглянуто 3472 поправки з 4018. Після перерви засідання відбувається у напівпорожній залі. Читайте також: Рада взялася за "земельний" законопроєкт Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 30 березня, на третьому за день позачерговому засіданні розглядає проєкт закону №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".