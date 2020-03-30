Україна й Індонезія поглиблюватимуть торговельні та політичні відносини
Про це повідомляє пресслужба МЗСза результатами телефонної розмови глав МЗС України та Індонезії.
«Дмитро Кулеба наголосив, що Індонезія є важливим партнером України у регіоні Південно-Східної Азії та одним з його лідерів. У цьому контексті він окремо відзначив зростання обсягів двосторонньої торгівлі, які за підсумками минулого року перевищили 1 млрд дол. США. Міністри домовилися спільно працювати над подальшим розвитком торгівлі між країнами», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що при цьому очільник українського зовнішньополітичного відомства відзначив прагнення України налагодити більш тісну політичну співпрацю з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).
Кулеба підкреслив готовність України вітати в Києві Президента Індонезії та поновив запрошення міністру закордонних справ Індонезії відвідати Україну у зручний час.
Глава українського зовнішньополітичного відомства також наголосив, що захист та підтримка громадян України, які нині перебувають в Індонезії, є його пріоритетіом.
«Розраховую на взаємодію з вами з цього питання», - заявив Кулеба.
Він подякував індонезійській стороні за рішення не застосовувати санкції щодо громадян України, у яких збігає термін документів на перебування в Індонезії, але вони не можуть виїхати через обмеження транспортного сполучення.
Як повідомляв Укрінформ, під час онлайн-брифінгу 30 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Міністерство закордонних справ України цього тижня активно працюватиме з азійськими країнами з метою збереження і по можливості розширення їхніх ринків для українських товарів.