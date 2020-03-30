Україна й Індонезія поглиблюватимуть торговельні та політичні відносини

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Індонезії Ретно Марсуді домовилися поглиблювати торговельні та політичні відносини між країнами.

Про це повідомляє пресслужба МЗСза результатами телефонної розмови глав МЗС України та Індонезії.

«Дмитро Кулеба наголосив, що Індонезія є важливим партнером України у регіоні Південно-Східної Азії та одним з його лідерів. У цьому контексті він окремо відзначив зростання обсягів двосторонньої торгівлі, які за підсумками минулого року перевищили 1 млрд дол. США. Міністри домовилися спільно працювати над подальшим розвитком торгівлі між країнами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що при цьому очільник українського зовнішньополітичного відомства відзначив прагнення України налагодити більш тісну політичну співпрацю з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

Кулеба підкреслив готовність України вітати в Києві Президента Індонезії та поновив запрошення міністру закордонних справ Індонезії відвідати Україну у зручний час.

Глава українського зовнішньополітичного відомства також наголосив, що захист та підтримка громадян України, які нині перебувають в Індонезії, є його пріоритетіом.

«Розраховую на взаємодію з вами з цього питання», - заявив Кулеба.

Він подякував індонезійській стороні за рішення не застосовувати санкції щодо громадян України, у яких збігає термін документів на перебування в Індонезії, але вони не можуть виїхати через обмеження транспортного сполучення.

Як повідомляв Укрінформ, під час онлайн-брифінгу 30 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Міністерство закордонних справ України цього тижня активно працюватиме з азійськими країнами з метою збереження і по можливості розширення їхніх ринків для українських товарів.