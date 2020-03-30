Зеленський: Для нас дуже важлива допомога МВФ

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості для України допомоги Міжнародного валютного фонду і закликав народних депутатів ухвалити необхідні для її отримання "земельний" і "банківський" закони.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз усім складно, складно всьому світові, складно дуже Україні, і для нас дуже важлива сьогодні саме підтримка економіки України, людей, які працюють на підприємствах. Для нас дуже важливо, щоб у нас дійсно відбулося підписання меморандуму з Міжнародним валютним фондом, і ви прекрасно знаєте, що дві головні умови - це закон про землю і банківський закон", - зазначив глава держави.

Зеленський закликав парламент не ділитися наразі на "партію влади" й "опозицію" й підтримати українську економіку.

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Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» (№3260) має на меті унеможливити скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.