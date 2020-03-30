Майже сотня депутатів не дійшла до позачергової Ради – КВУ

За даними реєстрації народних депутатів, на позачерговому засіданні Верховної Ради 30 березня в залі відсутні 92 народні депутати.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

«Найвища явка у депутатів «Європейської солідарності» – в середньому відсутні лише два депутати із 27 або 8%. У ОПЗЖ відсутні 5 депутатів або 10% від складу фракції. Посередні результати в «Голосу» - в середньому відсутні 17% депутатів фракції та «Слуги Народу» – в середньому відсутні 44 депутати або 18% складу фракції. Нижчі результати в групи «Довіра» – відсутні 29% депутатів. Також відсутні 30% позафракційних депутатів», – йдеться у повідомленні.

Натомість, уточнюють у КВУ, найнижча явка у ВО «Батьківщина» – в середньому відсутні 42% депутатів та групи «За майбутнє» – в середньому відсутні 17 депутатів із 22 або 75% складу групи.

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Експерти відзначають, що під час реєстрації народних депутатів офіційно було зареєстровано 292 народні депутати. Однак згодом їх кількість збільшилася. Тому для об’єктивності КВУ було взято результати голосувань за перші 10 рішень Верховної Ради, а саме кількість відсутніх по фракціях.

Як повідомляв Укрінформ, 30 березня у парламенті - три позачергових засідання.