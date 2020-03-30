Зеленський приїхав у Раду

Президент Володимир Зеленський бере участь у третьому позачерговому засіданні парламенту в понеділок.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На засіданні Верховної Ради присутній Президент України Володимир Олександрович Зеленський", - сказав Голова ВР Дмитро Разумков.

Парламентарії планують розглянути законопроєкти, подані як альтернативні до проєкту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи" (№ 2571)

Також планується розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Крім того, депутати з другої спроби голосуватимуть за призначення Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров'я і Сергія Марченка – на посаду міністра фінансів.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 30 березня, парламент вже провів два позачергових засідання. Зокрема, ухвалено законопроєкти щодо протидії поширенню коронавірусу, щодо соціального та економічного захисту в умовах карантину. Ухвалено закон про безперебійне харчування у Збройних силах.

Крім того, розглянуто кілька кадрових питань - звільнено міністрів фінансів Ігоря Уманського та охорони здоров'я Іллю Ємця. Водночас депутати не змогли призначити їх наступників.

Напередодні Президент Володимир Зеленський також закликав Раду невідкладно ухвалити два закони, необхідні для отримання Україною допомоги від міжнародних партнерів – про гарантії неповернення банків колишнім власникам та про запуск ринку землі.

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