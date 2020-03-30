Разумков підписав розпорядження про третю позачергову Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання третього позачергового засідання парламенту, яке відбудеться 30 березня о 16:30.

Відповідний документ оприлюднено на сайті парламенту.

«У зв’язку з вимогою Президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання (лист № 01-01/230 від 30 березня 2020 року) та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України:

1. Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 16 годину 30 хвилин 30 березня 2020 року, на якому розглянути такі питання:

1) про призначення Степанова М.В. міністром охорони здоров’я України;

2) про призначення Марченка С.М. міністром фінансів України;

3) проєкти законів України, подані як альтернативні до проєкту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи (реєстр. № 2571);

4) проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення (№ 2178-10)», – йдеться у розпорядженні.

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Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 30 березня, парламент вже провів два позачергових засідання. Зокрема, ухвалено низку законопроєктів щодо протидії поширенню коронавірусу, щодо соціального та економічного захисту в умовах карантину. Ухвалено також закон про безперебійне харчування у Збройних силах.

Крім того, було розглянуто низку кадрових питань - звільнено міністрів фінансів Ігоря Уманського та охорони здоров'я Іллю Ємця. Водночас депутати не змогли призначити їм наступників.

Напередодні Президент Володимир Зеленський також закликав Раду невідкладно ухвалити два закони, необхідні для отримання Україною допомоги від міжнародних партнерів – про гарантії неповернення банків колишнім власникам та про запуск ринку землі.

Фото: ВР