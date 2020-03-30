Третя позачергова Рада: у планах – "земельний" і "банківський" закони

Верховна Рада зібралася на третє за день позачергове засідання.

У залі зареєструвалися 314 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Депутати планують розглянути законопроєкти №3260 "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" і №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 30 березня, парламент вже провів два позачергових засідання. Зокрема, ухвалено низку законопроєктів щодо протидії поширенню коронавірусу, щодо соціального та економічного захисту в умовах карантину. Ухвалено також закон про безперебійне харчування у Збройних силах.

Крім того, розглянуто низку кадрових питань - звільнено міністрів фінансів Ігоря Уманського та охорони здоров'я Іллю Ємця. Водночас депутати не змогли призначити їм наступників.

Напередодні Президент Володимир Зеленський також закликав Раду невідкладно ухвалити два закони, необхідні для отримання Україною допомоги від міжнародних партнерів – про гарантії неповернення банків колишнім власникам та про запуск ринку землі.