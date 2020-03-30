Рада доручила Разумкову невідкладно підписати ухвалені сьогодні закони

Народні депутати доручили Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову негайно підписати закони, ухвалені на двох позачергових засіданнях парламенту в понеділок, 30 березня.

Таке рішення підтримали 328 парламентаріїв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Враховуючи необхідність термінового законодавчого забезпечення заходів по боротьбі з коронавірусом, пропоную доручити Голові Верховної Ради України невідкладно підписати прийняті Верховною Радою акти, які були прийняті на попередньому позачерговому і на цьому, і негайно направити їх Президентові України", – сказав перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Як повідомляв Укрінформ, на першому позачерговому засіданні 30 березня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про комітети Верховної Ради України", дозволивши парламентським комітетам працювати у режимі відеоконференції.

Водночас Рада на вимогу Президента Володимира Зеленського зняла з розгляду проєкт постанови №3280 про призначення Ольги Буславець на посаду міністра енергетики та захисту довкілля України. Рада також не призначила Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров’я та Сергія Марченка - на посаду міністра фінансів України.

На другому позачерговому засіданні 30 березня Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету на 2020 рік, які дозволять забезпечити безперебійне харчування військовослужбовців ЗСУ та МВС у поточному році.