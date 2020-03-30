Рада на вимогу Зеленського зняла з розгляду призначення Буславець міністром енергетики

Верховна Рада зняла з розгляду проєкт постанови №3280 про призначення Ольги Буславець міністром енергетики та захисту довкілля України.

Про це під час позачергового засідання 30 березня сказав Голова ВР Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Надійшов лист Президента України на додаток до листа від 29 березня 2020 року №01-01/227: «Прошу виключити з порядку денного позачергового засідання Верховної Ради України питання про призначення Буславець О.А. міністром енергетики та захисту довкілля України». Тому це питання знімається з порядку денного», – зазначив спікер.

Як повідомлялося, проєкт постанови про призначення Буславець було зареєстровано 29 березня. Ініціатором внесення документа виступив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Ольга Буславець із 11 квітня 2005 року до 10 лютого 2020 року працювала на посаді генерального директора Директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.