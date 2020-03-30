Рада не призначила Марченка на посаду міністра фінансів

Верховна Рада не призначила Сергія Марченка на посаду міністра фінансів України.

За його кандидатуру на позачерговому засіданні парламенту 30 березня проголосували 223 народних депутати при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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Сергій Марченко у 2016-2018 рр. був заступником міністра фінансів, впродовж 2018–2019 рр. обіймав посаду заступника голови Адміністрації Президента. На позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року балотувався під №7 у списку політичної партії "Українська стратегія Гройсмана".

Має ступінь кандидата економічних наук.