Депутати ВР до кінця карантину працюватимуть у комітетах

Народні депутати ухвалили постанову "Про внесення змін до постанови Верховної Ради України "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні" (№3278).

Документ підтримали 320 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Постанова передбачає, що впродовж дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, і до його відміни Верховна Рада працює у режимі роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 25 березня ввів режим надзвичайної ситуації на всій території України і продовжив до 24 квітня запроваджений 12 березня карантин з метою запобігання поширенню COVID-19.

В Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.