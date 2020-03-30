Позачергова Рада: у порядку денному - антикризові закони і призначення міністрів

Так, першим питанням планується ухвалення законопроєкту №3268 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Також планується внести зміни до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019) (законопроєкт №3275).

Народні депутати мають намір ухвалити урядовий законопроєкт №3271 щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення.

Порядок денний також передбачає розгляд законопроєкту №3276 про внесення зміни до Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом міністрів з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19).

Крім того, планується внесення змін до закону "Про комітети Верховної Ради України". Так, законопроєкт №3277 передбачає особливості організації роботи органів Верховної Ради в умовах карантину шляхом проведення засідань парламентських комітетів у режимі відеоконференції.

Проєктом постанови №3278 "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні" передбачає, що впродовж дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, і до його завершення, Верховна Рада працюватиме у режимі роботи в комітетах, комісіях і депутатських фракціях (депутатських групах).

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Також планується внесення змін до державного бюджету України на 2020 рік (законопроєкт №3279).

Крім того, на позачерговому засіданні 30 березня передбачено розгляд кадрових питань Кабінету міністрів.

Так, заплановано звільнення Ігоря Уманського з посади міністра фінансів та Іллі Ємця – з посади міністра охорони здоров'я.

Натомість пропонується призначити на посаду міністра фінансів Сергія Марченка, а на посаду міністра охорони здоров'я – Максима Степанова.

Крім того, планується призначити Ольгу Буславець міністром енергетики та захисту довкілля.

Порядком денним передбачено і скоротити термін подачі альтернативних законопроєктів до проєкту закону щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№3260).

Як повідомлялося, у понеділок, 30 березня, Верховна Рада вирішила провести ще одне позачергове засідання, на якому буде розглянуто лише один законопроект - "Про внесення зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців" (№3254).