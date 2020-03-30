ОПОРА має зауваження до законопроєкту щодо засідань Ради у режимі відеоконференції

Перспектива проведення пленарних засідань парламенту в режимі відеоконференції є неоднозначною.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

"Зареєстрований проєкт Закону №3250 чітко не знімає застереження про його неконституційність. Він не пропонує і реалістичного бачення, як швидко розробити і запровадити захищену систему відеоконференції для проведення засідання парламенту. Важливим зауваженням є і обмеження права народних депутатів України розглядати законопроєкти за повною процедурою", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, проєкт №3250 за авторства Руслана та Миколи Стефанчуків про дистанційну роботу депутатів "не є унікальною ініціативою, а відображає широку світову дискусію впровадження альтернатив функціонування національних представницьких органів влади в кризових умовах".

"До переваг законопроєкту №3250 ОПОРА відносить наявність процедури ухвалення парламентом виняткових рішень у разі загострення епідеміологічної ситуації, наявність покрокової процедури ідентифікації депутата і встановлення його волевиявлення під час голосування на засіданні у режимі відеоконференції (хоча вона і не позбавлена недоліків), забезпечення трансляції дистанційної участі народних депутатів України у засіданні парламенту на ТБ та радіо, на вебсайті парламенту", - зауважили в організації.

Серед недоліків законопроєкту є дискусійність його відповідності Конституції України.

Так, відповідно до статті 84 Конституції України парламент проводить засідання відкрито, його рішення приймаються виключно на пленарних засіданнях шляхом особистого голосування народного депутата.

Натомість стаття 91 Конституції передбачає, що Верховна Рада ухвалює закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу (крім окремих випадків).

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"Ці положення розтлумачив Конституційний суд у своєму рішенні від 17 жовтня 2002 року (№ 17-рп/2002 ), яким визначив, що пленарними засіданнями парламенту є регулярні зібрання народних депутатів України за встановленою процедурою у визначений час і у визначеному місці", - наголосили у мережі ОПОРА.

В організації зауважили, що тільки Конституційний суд має визначати відповідність законодавства основному закону.

"Можна знайти аргументи “за” і “проти” конституційності пленарних засідань у форматі відеоконференції. Але парламент зобов’язаний вивчити проблему до ухвалення остаточного рішення для попередження можливого визнання рішень парламенту неконституційними", - відзначили у Громадянській мережі ОПОРА.

В ОПОРІ зауважили, що для визначення можливості подальшого розгляду проєкту Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради необхідно терміново звернутися до Венеціанської комісії та національних експертних організацій за позицією щодо конституційних обмежень для проведення пленарного засідання в режимі відеоконференції.

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У разі ж ухвалення законопроєкту Верховній Раді ОПОРА рекомендує звернутись до Конституційного суду для перевірки законопроєкту і до отримання його рішення не застосовувати нову процедуру.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт першого заступника голови ВР Руслана Стефанчука №3250 про підстави та порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради та засідань парламентських комітетів пропонує працювати в режимі відеоконференції протягом двох місяців.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 17 березня ухвалила постанову, згідно з якою парламент до 3 квітня працюватиме в режимі роботи комітетів.