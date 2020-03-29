Кабмін передбачив для Суспільного фінансування в 1,2 мільярда – Шмигаль

Кабінет міністрів передбачив на діяльність Суспільного в держбюджеті фінансування в розмірі 1,2 млрд. грн і вважає його достатнім.

Про це повідомив Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

«Повністю поділяю твердження, що діяльність суспільного мовлення є особливо важливим у кризові часи. Саме тому на фінансування НСТУ уряд виділяє 1,2 млрд гривень, що більше, ніж було передбачено у 2019 році. Цьогоріч уже скасовані Євробачення та Олімпійські ігри, на які в бюджет закладалися додаткові кошти. Тому запропоновані зміни не мають бути суттєво відчутними для Суспільного», - заявив він.

Також Шмигаль зазначив, що Кабмін переглянув фінансування культури з акцентом на найбільш значущі проєкти. Так, за його словами, вдалося зберегти 60% фінансування Державної агенції з питань кіно. «Після стабілізації ситуації в країні показники обов’язково будуть переглянуті. Зі свого боку готовий виступати посередником для залучення приватного капіталу для українських кіномитців», - заявив глава уряду.

Крім того, він заявив, що вдалося знайти кошти на часткове фінансування діяльності Українського Інституту книги, а також – на збереження історико-культурної і архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках (469 млн грн). Майже в повному обсязі збережено фінансову підтримку національних театрів (1,2 млрд грн) додав Шмигаль.

Водночас він зазначив, що цього року у світі скасовано або перенесено на наступний рік більшість спортивних змагань, тому уряд пропонує дещо скоротити видатки на спорт.

Як повідомлялося, Суспільний мовник раніше закликав Кабмін не урізати йому 480 млн грн видатків при перегляді держбюджету.

Зокрема, зазначалося, що бюджет Національної суспільної телерадіокомпанії України у 2020 році мав би становити 1 млрд 711 млн 516 тис. грн, а зменшення бюджету Суспільного ще на майже 480 млн грн, а також сплата телерадіокомпанією державного боргу перед компанією «Євроньюз» у сумі близько 350 млн грн призведе до зменшення фінансування на 830 млн грн.

«Внаслідок такого перегляду державного бюджету країна може залишитись без Суспільного мовника. Позбавлення фінансування культури та інформаційної сфери призведе до деградації та дезінформації, що стануть складними викликами для нашої держави», - наголошувалося у зверненні.