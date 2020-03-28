«Голос» вимагає звільнити Ємця з посади міністра охорони здоров’я

Депутати фракції «Голосу» підготували проєкт постанови про звільнення Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров’я.

Автори документа вимагають звільнити Ємця на найближчій позачерговій сесії парламенту, повідомляє сайт політичної партії.

Перебуваючи на посаді три тижні Ілля Ємець довів свою повну неспроможність виконувати обов’язки міністра.

«Ілля Ємець повністю провалив підготовку України до боротьби з коронавірусом. Провалив організацію тестування населення. Заблокував 67 мільйонів гривень, за які давно можна було купити тести і захисні костюми для лікарів. Перешкоджав впровадженню другого етапу медичної реформи. Та намагався поставити смотрящого до Державного підприємства «Медичні закупівлі України». За це він повинен понести не лише політичну відповідальність. Його бездіяльність мають розслідувати правоохоронні органи», — заявила народна депутатка Ольга Стефанишина.

«Голос» вимагає ухвалити постанову про звільнення Ємця на позачерговому засіданні ВР, яке, попередньо, має відбутися у понеділок, 30 березня.

Крім того, депутати вимагають призначити на посаду незалежну, компетентну і фахову людину, яка розуміє процеси в системі охорони здоров’я, знає, як ефективно реалізувати реформу з 1 квітня та зможе приймати швидкі антикризові рішення в умовах пандемії, що насувається на Україну.

У партії наголошують: постійна зміна некомпетентних міністрів та недолуга кадрова політика влади вже призвела до критичної ситуації. Україна повністю не готова до протидії епідемії Covid-2019, українські лікарі не захищені та не мають чітких інструкцій, як діяти у випадку виявлення хвороби, вважають у «Голосі». Та заявляють, що через погане управління, а також спроби нажитися на епідемії, «ми сьогодні вже маємо катастрофу в галузі».

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 28 березня в Україні є 311 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. Із них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 93 нові випадки.

Фото: МОЗ