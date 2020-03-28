Рада з питань свободи слова рекомендує парламенту та уряду 8 заходів з підтримки ЗМІ

Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України рекомендує Верховній Раді та Кабінету міністрів вжити вісім заходів з підтримки ЗМІ під час карантину.

Про це повідомляє «Детектор медіа» з посиланням на секретаря Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України Вадима Міського.

Зокрема зазначається, що таке рішення рада ухвалила 27 березня в електронному режимі.

«Детектор медіа» наводить повний текст рішення Ради задля підтримки функціонування медіа в період надзвичаної ситуації, зумовленої пандемією коронавірусної хвороби Covid-19, та уникнення загрози зникнення незалежних джерел інформації для українських громадян.

Зазначається, що Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України, спираючись на думку Національної асоціації медіа, представників засобів масової інформації та експертів, рекомендує Верховній Раді та Кабінету міністрів приняти рішення для забезпечення наступних заходів з підтримки роботи ЗМІ:

1. Відтермінування платежів до державного бюджету та місцевих бюджетів усіх регіонів, а також платежів по зобов’язаннях перед підприємствами державної та комунальної форми власності. Заборона застосовування штрафних санкцій до ЗМІ на період дії карантину.

2. Надання працівникам медіа в усіх населених пунктах права користуватися пасажирським транспортом.

3. Надання телерадіокомпаніям права не дотримуватися умов ліцензії, а саме недотримання програмної концепції в частині програмного наповнення і в частині технічних параметрів (зменшення потужності передавачів) та оперативно реагувати на потреби аудиторії.

4. Зупинення перевірок засобів масової інформації, за винятком випадків виявлення ознак вчинення найбільш грубих порушень.

5. Недопущения суттєвого скорочення фінансування Національної суспільної телерадікомпанії України, яке спричинило б зупинку роботи каналів Суспільного мовлення.

6. Заборона припинення або зупинення постачання електричної енергії Державному підприємству «Концерн РРТ».

7. Зобов'язання Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення зменшити тарифи на 40% на період дії карантину.

8. Недопущення порушення трудових прав журналістів та інших працівників редакцій.

Окрім цього, перед прийняттям рішень щодо секвестру державного бюджету, Рада закликає уряд та парламент провести консультації з Національною суспільною телерадіокомпанією України для визначення рівня видатків на 2020 рік, які забезпечать можливість підтримувати життєдіяльність групи радіостанцій та телеканалів НСТУ для якісного інформування громадян в період надзвичайної ситуації.

Як повідомлялося, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України на 30 днів. Згідно з рішенням уряду, до 24 квітня заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні; пасажирські перевезення авіаційним транспортом.

В Україні станом на ранок 27 березня зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.