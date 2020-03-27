У "Слузі народу" заявляють, що ВР готова ухвалити урядовий законопроєкт про банки

Верховна Рада готова проголосувати за урядовий законопроєкт №3260 про вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, який забороняє повертати банки колишнім власникам.

Про це у Facebook повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Парламент налаштований прийняти урядовий закон про банки. Він теж потрібен для отримання допомоги (від МВФ - ред.). Очікується, що ми зможемо отримати її вже у квітні", - написала Кравчук за результатами засідання фракції, що відбулося за участі Президента, Голови ВР і Прем’єр-міністра.

Як повідомлялося, Кабмін 24 березня зареєстрував у парламенті законопроєкт, що забороняє повертати виведені з ринку банки колишнім власникам.

Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги. Друга умова - ухвалення законопроєкту про ринок землі.