Кулеба обговорив з представниками ПРООН та ВООЗ допомогу в боротьбі з Covid-19

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у форматі відеоконференції обговорив із представниками ПРООН та ВООЗ в Україні допомогу в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Про це інформує пресслужба МЗС.

"27 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у форматі відеоконференції обговорив з координаторкою системи ООН, гуманітарною координаторкою в Україні Оснат Лубрані та керівниками представництв Програми розвитку ООН, Дитячого фонду ООН та Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні допомогу у боротьбі з пандемією коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, представники системи ООН відзначили, що Організація мобілізує ресурси підтримки Україні за двома напрямками: для першочергових потреб системи охорони здоров'я та для подолання соціально-економічних наслідків пандемії.

“Уряд визначив МЗС координатором міжнародної гуманітарної допомоги, і в нас створена ефективна архітектура такої координації. Ми зможемо допомогти вам спрямувати ресурси у найбільш важливі сфери. Але вже зараз ми маємо дбати про боротьбу не лише з пандемією, а й з її наслідками для наших громад, суспільства та економіки”, - зазначив Кулеба.

Міністр наголосив, що Україна підтримує заклик генсека ООН до об’єднання міжнародних зусиль для боротьби з Covid-19 та вітає запуск глобального плану гуманітарного реагування розміром $2 млрд для підтримки країн, які можуть найбільше постраждати від пандемії.

За останніми даними, в Україні підтверджено 218 випадків COVID-19, з них 5 летальних. 5 хворих одужали.