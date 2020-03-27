Зарплата прокурорів має визначатися законом, а не Бюджетним кодексом - КСУ

Розмір заробітної плати прокурорів має визначатися законом "Про прокуратуру", а не Бюджетним кодексом.

Відповідне рішення 26 березня ухвалив Конституційний Суд за поданням 50 народних депутатів, інформує пресслужба суду.

"Визнати таким, що не відповідає Конституції, окреме положення пункту 26 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу в частині, яка передбачає, що норми і положення ст. 81 закону "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року зі змінами застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов'язкового державного страхування", - йдеться у резолютивній частині рішення суду.

Визнане неконституційним положення втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

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На думку народних депутатів, парламент, доповнивши розділ VI „Прикінцеві та перехідні положення“ Кодексу пунктом 26, надав уряду право самостійно вирішувати питання заробітної плати прокурорів. На їх переконання, матеріальне, соціальне та пенсійне забезпечення прокурорів має визначатися виключно законом України, а не актами Кабінету Міністрів України, як це передбачено оспорюваним положенням Кодексу.

Суддею-доповідачем у даній справі була Ірина Завгородня.